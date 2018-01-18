«Тигры» опубликовали запись боев с «Джебхат ан-Нусрой» около базы Абу ад-Духур

Идлиб, 18 января. Правительственные войска продолжают наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб.

Бойцы элитного подразделения сирийской армии «Силы Тигра» опубликовали в глобальной Сети видеоролик с кадрами столкновений с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб. Запись была сделана около стратегически важной авиабазы Абу ад-Духур, которая около трех лет оставалась под контролем террористов.

В одном из эпизодов боец сирийского спецназа демонстрирует оператору бытовой беспилотник, сбитый из стрелкового оружия. Исламисты часто используют подобные беспилотные летательные аппараты для наблюдения за перемещением армейцев.

В данный момент правительственные войска создали новый «карман» для джихадистов, включающий в себя территории Южного Алеппо, Северной Хамы и провинции Идлиб.

Наступление САА проходит под прикрытием российской военной авиации. Ранее сообщалось, что после сокращения контингента ВС РФ по решению президента Владимира Путина в Сирии сохранятся базы ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус».

1 Организация запрещена на территории РФ.