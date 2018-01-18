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Выборы 2018
Выборы-2018: «Россия выбирает» проверяет сигналы о нарушениях во время кампании
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    Выборы-2018: «Россия выбирает» проверяет сигналы о нарушениях во время кампании

    14:09  18 Января 2018
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    Выборы-2018: «Россия выбирает» проверяет сигналы о нарушениях во время кампании

    Москва, 18 января. Движение наблюдателей «Россия выбирает» проверяет сигналы о нарушениях во время избирательной кампании по президентским выборам выборам, которые состоятся 18 марта 2018 года. По словам руководителя движения Елены Бабченковой, в основном эти сообщения касаются сбора подписей, жалоб по агитации пока мало.

    Она отметила, что сигналы поступают из разных регионов, наблюдатели движения стараются проверять всю информацию, потому что многие не подтверждаются по факту.

    Бабченкова добавила, что «Россия выбирает» в ближайшее время намерена опубликовать соответствующий отчет о том, какие нарушения подтвердились, а какие — нет, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне никаких нарушений в ходе проверки подписей, которые были сданы в поддержку участия действующего главы государства Владимира Путина в президентских выборах-2018, найдено не было. По данным предварительных опросов ВЦИОМ, уже сейчас за Путина готовы проголосовать около 73% процентов населения.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #выборы-2018
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