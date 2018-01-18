Медведчук: Киев не собирается выполнять обязательства по минским соглашениям
Киев, 18 января. Исключив из текста закона «о реинтеграции Донбасса» упоминание минских соглашений, Киев продемонстрировал всему миру, что не собирается выполнять взятые на себя обязательства, считает лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
«Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о «минских соглашениях» продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства», — приводит его слова пресс-служба движения.
Напомним, в четверг Верховная рада Украины приняла закон «о реинтеграции Донбасса». Минские соглашения, подписанные контактной группой по урегулированию конфликта на восточной границе Украины в 2015 году, в тексте документа не упоминаются.
Кроме того, в законе Россия названа «агрессором», а Донецкая и Луганская народные республики значатся как «оккупированные территории». При этом официальные представители Москвы неоднократно подчеркивали, что Россия не является участницей внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем разрешении кризиса Киевом.
Напомним, несмотря на ничем не аргументированные обвинения в адрес России, накануне Рада отказалась от разрыва дипломатических отношений с Москвой.