18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Больше тысячи школьников и учителей эвакуировали из лицея Краснодара
Политика
Медведчук: Киев не собирается выполнять обязательства по минским соглашениям
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведчук: Киев не собирается выполнять обязательства по минским соглашениям

    14:15  18 Января 2018
    246

    Медведчук: Киев не собирается выполнять обязательства по минским соглашениям

    Киев, 18 января. Исключив из текста закона «о реинтеграции Донбасса» упоминание минских соглашений, Киев продемонстрировал всему миру, что не собирается выполнять взятые на себя обязательства, считает лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

    «Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о «минских соглашениях» продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства», — приводит его слова пресс-служба движения.

    Напомним, в четверг Верховная рада Украины приняла закон «о реинтеграции Донбасса». Минские соглашения, подписанные контактной группой по урегулированию конфликта на восточной границе Украины в 2015 году, в тексте документа не упоминаются.

    Кроме того, в законе Россия названа «агрессором», а Донецкая и Луганская народные республики значатся как «оккупированные территории». При этом официальные представители Москвы неоднократно подчеркивали, что Россия не является участницей внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем разрешении кризиса Киевом.

    Напомним, несмотря на ничем не аргументированные обвинения в адрес России, накануне Рада отказалась от разрыва дипломатических отношений с Москвой.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #медведчук #реинтеграция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»

      13:46 18 Января 2018 7443
      Читать
      10:54
      Сегодня

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
      10:42
      Сегодня

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин
      9:17
      Сегодня

      Борис Титов: Три моих основных конкурента на выборах – Путин, Путин и, пожалуй, Путин
      8:16
      Сегодня

      Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 26209

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3345

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34113

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7977

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7557
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      232
      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      12:43   18 Января 2018
      7326
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      758
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      506