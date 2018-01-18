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Общество
Популярные крещенские гадания и прикольные поздравления с Крещением 2018
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    Популярные крещенские гадания и прикольные поздравления с Крещением 2018

    16:00  18 Января 2018
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    Популярные крещенские гадания и прикольные поздравления с Крещением 2018

    Заканчивается веселое время Святок, когда на Руси принято было гадать. Гадания были популярны у молодых незамужних девушек во всех слоях общества — от крестьянок до дворянок. Популярны подобные развлечения и поныне. Гадать было принято с Рождества до Крещения, которое отмечается 19 января (подробнее о празднике читайте в материале Федерального агентства новостей). Поэтому Крещенский сочельник — вечер 18 января и ночь с 18 на 19 января — были последними часами, когда разрешалось гадать.

    Самые популярные крещенские гадания

    На Крещение использовали те же гадания, что и на Святки, при этом Крещенский сочельник считался временем, очень благоприятным для того, чтобы узнать свою судьбу. Успеть погадать на Крещение было тем более важно, что после этого праздника все гадания были под запретом. Приведем популярные крещенские гадания.

    Гадание у перекрестка

    Ровно в полночь на Крещение девушка выходила на перекресток и прислушивалась, загадывая о своей будущей жизни. Если вдалеке раздавался смех или музыка, значит, впереди счастливое замужество и много радости. Если плач, а еще хуже — ссора — жди беды.

    Гадание на месяце

    В Крещенский сочельник девушка подходила к окну и направляла зеркало на небо, чтобы в нем отразился месяц. Если долго глядеть на отражение, оно начинало сначала двоиться, а потом расплываться. Если в зеркале «отражается» сразу несколько месяцев — это хороший знак, значит девушку ждет счастливое замужество, и у нее будет много детей.

    Гадание на месяце вполне подходит для крещенского вечера

    Гадание с зеркалами

    Знаменитое гадание, когда девушка садилась между двумя зеркалами, зажигала свечу и в отражении пыталась увидеть образ суженого.

    Подробнее о святочных гаданиях, которые подходят и на Крещение, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Прикольные поздравления с Крещением

    На Крещение можно поздравить знакомых и друзей, особенно тех, кто собирается окунаться в крещенскую прорубь, «избавляясь» от накопившихся за год грехов. (Подробнее о том, где можно окунуться в крещенскую купель в Москве и Петербурге, и кому не стоит купаться, читайте в материале Федерального агентства новостей.)

    На Крещение будут вполне уместны забавные прикольные шуточные поздравления в стихах, которые можно послать родным и друзьям, например, в SMS-сообщении. Предлагаем несколько вариантов поздравлений с Крещением 2018.

    На Крещение стоит поздравить знакомых и друзей, особенно тех, кто собирается окунаться в прорубь

    ***
    Пусть водица на Крещенье
    Принесет с собой везенье.
    А крещенский пусть мороз
    Разрумянит щеки-нос.
    И в крещенский вечерок
    Придет счастье на порог,
    Пусть зайдет тихонько в дом
    И всегда пребудет в нем!

    ***
    Трещат крещенские морозы,
    Лютует матушка-зима,
    Но мы не видим в том угрозы,
    Нам сила божия дана.
    И в день Крещения Господня
    Пусть вера озаряет путь,
    Очистим души мы сегодня,
    Чтоб впредь с дороги не свернуть!

    ***
    Весть хорошую несу:
    Праздник светлый на носу!
    С ним я всех вас поздравляю,
    К проруби вас призываю,
    Чтобы наши все невзгоды
    Смыли на Крещенье воды.

    ***
    В день крещения Христа
    Поздравляю вас, друзья!
    Пусть мороз вас не пугает,
    Лишь здоровья прибавляет!
    Надо в прорубь прыгнуть нам,
    А потом и по сто грамм!
    Пусть холодная вода
    Хворь изгонит навсегда!

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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