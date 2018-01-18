Посол США в России окунется в подмосковную прорубь на Крещение — СМИ

Москва, 18 января. Участие в праздничных мероприятиях в честь Крещения в Новом Иерусалиме, предположительно, примет американский посол в России Джон Хантсман.

По предварительным данным, дипломаты посольства попросили представителей Русской православной церкви организовать купание в крещенской купели для Хантсмана. Помимо омовения, американский дипломат, вероятно, ознакомится с достопримечательностями Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Хантсман рассказал об организации личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

Напомним, в четверг православные христиане встречают Крещенский сочельник — день накануне одного из основных церковных праздников, Крещение Господня, в который отмечается крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.