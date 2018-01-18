МИД Турции обвинил США в невыполнении обещаний по Сирии

Анкара, 18 января. США не выполняют данных Турции обещаний по Сирии, в результате чего недоверие Анкары к Вашингтону возрастает. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«США нам говорили, что записывают номера каждой единицы оружия, которое они поставляют в Сирию (курдским вооруженным формированиям YPG — прим. ФАН), и после операции в Ракке все оружие будет возращено. Но на практике этого нет», — заявил Чавушоглу.

Он также добавил, что Вашингтон не выполнил обещание о выводе курдских отрядов из сирийского города Манбидж. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара неоднократно выражала свое беспокойство Вашингтону, однако США не проявили должной реакции, поэтому недоверие Турции к Соединенным Штатам возрастает. Глава МИД Турции выразил мнение, что причиной нынешних разногласий между Анкарой и Вашингтоном являются внутренние американские проблемы.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США планирует создать в Сирии «силы безопасности границы», в состав которых войдут около 30 тысяч человек. По задумке Вашингтона, подразделения должны находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат, передает «СвободнаяПресса».

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» на севере Сирии являются террористической армией, поэтому Анкара будет их уничтожать.