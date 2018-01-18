Верховный суд РФ ужесточил наказание убийце полицейского из Дагестана

Москва, 18 января. Приговор Артуру Бекболатову, который был признан виновным в убийстве дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, был ужесточен по решению Судебной коллегии по делам военнослужащих в Верховном суде России. Как сообщила Генпрокуратура РФ, Бекболатову присудили пожизненное лишение свободы.

Изначально убийцу дагестанского полицейского, состоявшего в банде, действовавшей на Северном Кавказе, приговорили к 24 годам тюрьмы. Как стало известно, Магомеда Нурбагандова пытались заставить на камеру призвать своих близких уйти с работы в правоохранительных органах, однако тот отказался, сказав: «Работайте, братья».

Мужественное поведение Нурбагандова нашло широкое признание в России и особенно среди сотрудников российских силовых структур.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за вербовку в террористические организации до пожизненного заключения. Минимальное наказание за вовлечение людей в террористическую деятельность — восемь лет лишения свободы с крупным штрафом.