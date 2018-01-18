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Украина
В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»
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    В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»

    13:46  18 Января 2018
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    «Театр абсурда продолжается»: в Совфеде оценили принятый Радой закон о Донбассе

    По мнению Андрея Климова, заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, признание России «страной-агрессором» грозит Киеву серьезными международно-правовыми последствиями.

    «Это театр абсурда. Он просто продолжается. Люди, которые проголосовали за этот закон, они плохо себе представляют международно-правовые последствия этого решения. Но это их жизнь, их страна, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. Другое дело, что это вернется бумерангом к бедным в прямом смысле слова украинцам», — отметил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Андрей Климов подчеркнул, что принятый сегодня Верховной радой Украины закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» не улучшает отношения между Москвой и Киевом, но действующим украинским властям это и не нужно, так как они склоняются к конфронтации. России остается лишь пожалеть украинский народ, считают в Совфеде.

    «Принятый закон усложняет путь Украины к спокойной и процветающей жизни, — считает зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента. — И здесь остается лишь пожалеть украинский народ».

    Сенатор Андрей Климов

    Свои слова о «продолжающемся театре абсурда» Андрей Климов проиллюстрировал примером Северного Кипра и Турции.

    «Северный Кипр не признает Турцию как государство, хотя киприоты имеют возможность проезжать через пограничные пункты и не испытывают особых проблем. Но при этом официальная Никосия не признает официальную Анкару и препятствует ее вступлению в те или иные программы, которые организует Европа. Это очевидный и недалекий пример. И таких примеров — масса. Если вы считаете кого-то оккупантом, то возникнет целый ряд международно-правовых последствий», — сказал сенатор.

    Также Андрей Климов отметил, что принятый Радой закон усложняет процесс выполнения минских соглашений.

    «План действий по урегулированию ситуации в Донбассе утвержден Советом безопасности ООН и является обязательным документом для всех государств. В нем нет слов про оккупацию, и Россия в минских соглашениях не выступает стороной конфликта. Но Украина, продолжая свой театр абсурда, противоречит позиции Совбеза ООН», — добавил сенатор.

    Напомним, в четверг украинские парламентарии приняли закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «государством-агрессором», а неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей — «временно оккупированными территориями», как и Крым.

    По словам главы ДНР Александра Захарченко, этот документ «развязывает руки украинской военщине», позволяя ей ввести военное положение, что нарушает минские соглашения, передает «Газета.ru».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #днр #россия #донбасс #украина #александр захарченко #андрей климов #закон о реинтеграции донбасса
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