В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»

По мнению Андрея Климова, заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, признание России «страной-агрессором» грозит Киеву серьезными международно-правовыми последствиями.

«Это театр абсурда. Он просто продолжается. Люди, которые проголосовали за этот закон, они плохо себе представляют международно-правовые последствия этого решения. Но это их жизнь, их страна, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. Другое дело, что это вернется бумерангом к бедным в прямом смысле слова украинцам», — отметил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

Андрей Климов подчеркнул, что принятый сегодня Верховной радой Украины закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» не улучшает отношения между Москвой и Киевом, но действующим украинским властям это и не нужно, так как они склоняются к конфронтации. России остается лишь пожалеть украинский народ, считают в Совфеде.

«Принятый закон усложняет путь Украины к спокойной и процветающей жизни, — считает зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента. — И здесь остается лишь пожалеть украинский народ».

Свои слова о «продолжающемся театре абсурда» Андрей Климов проиллюстрировал примером Северного Кипра и Турции.

«Северный Кипр не признает Турцию как государство, хотя киприоты имеют возможность проезжать через пограничные пункты и не испытывают особых проблем. Но при этом официальная Никосия не признает официальную Анкару и препятствует ее вступлению в те или иные программы, которые организует Европа. Это очевидный и недалекий пример. И таких примеров — масса. Если вы считаете кого-то оккупантом, то возникнет целый ряд международно-правовых последствий», — сказал сенатор.

Также Андрей Климов отметил, что принятый Радой закон усложняет процесс выполнения минских соглашений.

«План действий по урегулированию ситуации в Донбассе утвержден Советом безопасности ООН и является обязательным документом для всех государств. В нем нет слов про оккупацию, и Россия в минских соглашениях не выступает стороной конфликта. Но Украина, продолжая свой театр абсурда, противоречит позиции Совбеза ООН», — добавил сенатор.

Напомним, в четверг украинские парламентарии приняли закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «государством-агрессором», а неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей — «временно оккупированными территориями», как и Крым.

По словам главы ДНР Александра Захарченко, этот документ «развязывает руки украинской военщине», позволяя ей ввести военное положение, что нарушает минские соглашения, передает «Газета.ru».