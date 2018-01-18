Выборы президента России: Жириновский в шутку обратился за помощью к хакерам

Москва, 18 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов поверить заявлениям Вашингтона о якобы «вмешательстве РФ» в выборы президента США, если американские хакеры помогут ему одержать победу на выборах президента России в 2018 году.

«Пусть США используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа», — шутливо предложил Жириновский.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Стоит отметить, что Россия неоднократно опровергала обвинения Вашингтона о «вмешательстве» в выборы президента США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».

При этом в октябре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов необходимо прекратить, назвав данную историю выдумкой оппонентов, которые пытаются оправдать свой провал на выборах. Он также добавил, что американская общественность «сыта по горло» этим делом. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что никаких подтверждений так называемого «вмешательства» в выборы президента США нет и быть не может.