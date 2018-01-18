Активисты ОНФ Петербурга – о встрече в Москве: Поддержать Путина приехали люди со всей страны. ФАН-ТВ

На сегодняшний день уже более миллиона россиян поставили свои подписи за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Между тем, встреча инициативной группы по его выдвижению состоялась в конце прошлого года. Участие в ней приняли представители всех уголков России, в том числе, конечно, родного города действующего главы государства – Санкт-Петербурга. От Северной столицы в Москву на ВДНХ отправилась делегация из 10 человек, среди которых активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. У съемочной группы ФАН-ТВ появилась возможность в эксклюзивном интервью узнать, как проходила эта встреча. Об этом корреспондентам рассказали Татьяна Суровцева, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, главврач городской больницы № 20, и Андрей Рябоконь, руководитель регионального Исполкома Общероссийского Народного Фронта в Санкт-Петербурге.

Татьяна Суровцева стала одной из тех, кто в последних числах декабря 2017 года присутствовал в Москве на «народной» встрече инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты Владимира Путина. Татьяна Викторовна сообщила, как и почему пришло решение устроить такую встречу:

– Во-первых, наша организация создана лидером нашей страны, это Общероссийский народный фронт «За Россию». Эти люди, которые были выбраны от нашей организации, прибыли вовремя в Москву. И, соответственно, мы участвовали в этом историческом моменте, который является очень значимым для нашей страны, потому что мы выбираем президента, руководителя, который будет руководить нашей страной в дальнейшем.

– А для чего вообще – не юридически, а на самом деле – нужны такие мероприятия?

– Вы знаете, мне кажется, что этого хотели все. Ведь Владимир Путин не нуждается в рекламе, и только слепой не увидит, сколько сделано в нашей стране. Можно обмануть одного человека, можно верить СМИ, американцам, кому угодно, в различные провокационные вещи. Но мы живем в этой стране и видим, насколько мы меняемся. Да, небыстро, шаг за шагом. Но видим, сколько построено, сколько сделано.

Лучшего лидера мы пока не видим, – рассуждает Татьяна Суровцева. – Для того чтобы сделать что-то очень серьезное, недостаточно короткого срока. Подходя к сроку, ты понимаешь, что твой план долгосрочный. Соответственно, чтобы вытянуть нашу страну из тяжелейшего кризиса, который мы пережили и почувствовали это, нужно время. Нужна команда сильная, нужна молодежь грамотная и подготовленная, которая будет помогать тем серьезным и грамотным «монстрам» двигаться вперед. Я всех приглашаю прийти на выборы, потому что… Вы посмотрите, какая идеология в Америке! Они все идут на выборы, потому что они – американцы! Нам тоже нужно привыкнуть к тому, что мы – россияне! И от нас зависит, как мы будем жить в дальнейшем.

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Руководитель регионального Исполкома Общероссийского народного Фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, который также вошел в состав делегации от ОНФ, в свою очередь, поделился с ФАН-ТВ своими впечатлениями от поездки и взглядами на политику кандидата:

– 26-го числа (26 декабря 2017 года – прим. ред.) собралось 668 человек, которые единогласно проголосовали за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. Решение было подхвачено всеми известными людьми страны и города, от Санкт-Петербурга принимали участие порядка 10 человек, это известные лица города. От Народного фронта участвовал непосредственно я, сопредседатель ОНФ в Санкт-Петербурге Суровцева Татьяна Викторовна, ректор ИТМО Васильев Владимир Николаевич, который сейчас стал доверенным лицом президента, кандидата в президенты. И другие известные личности: Пиотровский (Михаил Борисович, директор Государственного Эрмитажа – прим. ред.), Дербин Владимир Николаевич (председатель Профсоюзов Петербурга – прим. ред.). Мы были очень рады присутствовать на этом мероприятии. И те посылы, те вопросы, которые нам от Санкт-Петербурга хотелось бы задать, – они были заданы, – рассказал Андрей Рябоконь. – Мы получили конкретные ответы. У нас есть несколько объектов, которые находятся на контроле. И мы, со своей стороны, оказываем и окажем всю необходимую поддержку кандидату в президенты. Поддерживая его, мы устремляемся в будущее, потому что мы всегда оставались и остаемся в команде президента и будем помогать всем, что от нас зависит, для его дальнейшей работы в том же качестве.

– А как вы можете оценить деятельность Владимира Путина за все те годы, которые он находится во главе государства?

– Оценить можно в ежедневной работе. Ведь основная задача ОНФ – это общественный мониторинг исполнения указов и поручений президента. Мы, непосредственно в Санкт-Петербурге, как региональное отделение, организуем постоянно на системной основе различные мониторинги. Мониторинги направлены на то, чтобы понять, как реализуются указы на местах. Нам важно не формальное исполнение указав, а именно на практике – как они отражаются на качестве жизни петербуржцев. Мы на протяжении всего времени просматриваем такую тенденцию, что качество жизни улучшается с каждым днем, с каждым годом. Жизнь петербуржцев становится лучше в разных сферах. В сфере здравоохранения открываются новые медицинские учреждения, повышается качество обслуживания. В образовательной сфере, в сфере спорта. По различным направлениям у нас работает группа экспертов, которая прослеживает эти тенденции. И, естественно, по всем направлениям работы мы докладываем нашему лидеру, как все продвигается.

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