СМИ рассказали, как Швеция перерабатывает бытовые отходы в дешевое топливо

Шведы перерабатывают почти 100% своих твердых бытовых отходов. Им даже приходится импортировать их для переработки в энергию, и это настоящий переворот в системе утилизации мусора.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The Swedish recycling revolution (Революция системы утилизации отходов в Швеции), опубликованную порталом Sweden.

Избавимся от всех отходов

Представьте, как было бы здорово, если бы отходы не уничтожались впустую. Если бы каждый выброшенный предмет превращали во что-то новое, например, сырье, газ или тепло. Швеция почти достигла этой стадии. Здесь более 99% отходов так или иначе перерабатываются. Если учесть, что в 1975 году этому процессу подлежало лишь 38% всех твердых бытовых отходов (ТБО), это означает, что за последние десятилетия в стране произошел настоящий переворот в области утилизации.

На сегодняшний день станции уничтожения ТБО находятся не более чем в 300 метрах от жилых районов. Большинство шведов распределяют все бытовые отходы в доме, упаковывают их в специальные контейнеры, накапливают их или же выгружают на станции утилизации. Немногие страны могут похвастаться таким же небольшим количеством бытового мусора в уличных баках.

Увеличение мощности перерабатывающих машин

Генеральный директор Шведской ассоциации по утилизации отходов (Avfall Sverige) Вайн Виквист убежден, что граждане Швеции способны на большее. Половина всех ТБО в стране сжигается, превращаясь в энергию. Он объясняет, что повторное использование материалов или продуктов позволяет тратить меньше энергии на создание нового продукта, нежели сжигание одного продукта и создание другого с ноля.

«Мы пытаемся продвинуться по «отходной лестнице», как мы говорим, от сжигания до утилизации материалов, стимулируя их переработку», — говорит Виквист.

Между тем, жители продолжают распределять отходы на газеты, пластик, металл, стекло, электроприборы, лампочки и батарейки. Многие муниципалитеты также поощряют потребителей за распределение пищевых отходов.

Газеты превращаются в бумажную массу, бутылки повторно используются или переплавляются в новые предметы. Пластиковые контейнеры становятся пластмассовым сырьем, пища компостируется и становится удобрением либо биогазом после сложной череды химических преобразований. Мусоровозы часто работают на переработанном электричестве или же биогазе. Сточная вода проходит такую систему очистки, что употребляется в качестве питьевой.

Специальные мусоровозы ездят по городам и забирают электронику, а также опасные отходы. Фармацевты принимают оставшиеся медикаменты. Шведы относят свои крупногабаритные отходы, такие как подержанные телевизоры или сломанную мебель, в центры переработки отходов на окраинах городов.

От отходов к энергии

Нужно понимать, что отходы — это относительно дешевое топливо, и Швеция со временем научилась эффективно, а главное выгодно перерабатывать их, развив мощный комплекс предприятий. В 2014 году Швеция импортировала 2,7 млн тонн отходов из других стран. После сжигания мусора остается зола, которая составляет 15% от изначального веса. Из золы отделяются и перерабатываются различные металлы. Некоторые из них, например фарфор и плитка, не подлежат сжиганию: их просеивают для извлечения гравия, который затем используют в дорожном строительстве. Примерно 1% мусора остается и вывозится на полигоны.

Дым от мусоросжигательных заводов на 99,9% состоит из нетоксичного диоксида углерода и воды, но, несмотря на это, он очищается при помощи сухих и водяных фильтров. При сухой фильтрации остается осадок. В Швеции, сжигание отходов для производства энергии не вызывает недовольства и непонимания, а в других странах — таких как США — это довольно-таки обсуждаемая тема.

Делаем мир лучше

Представитель Шведского агентства по охране окружающей среды (Naturvrdsverket) Ганс Врэдхе предлагает повысить налог на хранение отходов.

«Это помогло бы людям лучше осознать проблему», — говорит он.

Совместно с государственными учреждениями и корпорациями, Врэдхе разработал план действий по утилизации отходов, а так же побуждению производителей к созданию продукции, срок использования которой существенно возрастает. Агентство также считает нужным ввести налоговый вычет на некоторые виды ремонта.

«Реклама утилизации бытовых отходов, спонсируемая правительством, также может помочь, — рассуждает Врэдхе. — А наименее токсичные вещества, используемые в производстве, приводят к появлению меньшего числа продуктов, которые требуют дорогостоящего ремонта».

Компании, прилагающие усилия

Некоторые шведские компании добровольно присоединились к этой борьбе. Например, H&M начала принимать подержанную одежду от клиентов в обмен на купоны на скидку в рамках инициативы Garment Collecting.

Компания Optibag разработала механизм, способный отделять цветные мешки для отходов друг от друга. Люди бросают пищу в зеленую сумку, бумагу в красную, а стекло или металл в сумку другого цвета. На заводе по переработке Optibag эти пакеты сортируются автоматически. Таким образом, станции сортировки отходов могут быть ликвидированы.

В городе Хельсингборг на юге Швеции установили общественные мусорные баки с громкоговорителями, играющими приятную музыку, — все это во имя переработки.

«Без отходов! — это наш лозунг, — говорит Вейн Виквист. — Мы бы хотели иметь как можно меньше отходов, и сделать так, чтобы все образующиеся отходы каким-то образом перерабатывались. Ничто не идеально, но это, безусловно, очаровательная идея».

Напомним, Россия пошла по пути стран Северной Европы и решила постепенно сокращать число полигонов ТБО, параллельно увеличивая количество перерабатываемого мусора. Пилотными станут проекты в Московской области и Татарстане. В этих регионах будут построены современные заводы по термической переработке отходов в энергию, мусоросортировочные станции, перегрузочные станции и мусороперерабатывающие комплексы.

Кроме того, разрабатываются меры по организации системы раздельного сбора мусора. Для этого в ближайшее время пройдут открытые тендеры. Предполагается, что система начнет работать с 1 января 2019 года. Первые мусоросжигательные заводы должны появиться к 2021 году. Комплекс мер должен по меньшей мере на 30% сократить количество захораниваемого мусора в Подмосковье, а в Татарстане свести этот показатель к нулю. Также предпринимаются овые шаги по рекультивации закрытых полигонов ТБО.