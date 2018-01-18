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Отделение физиотерапии открылось в новом здании в НАО по поручению Путина
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    Отделение физиотерапии открылось в новом здании в НАО по поручению Путина

    13:34  18 Января 2018
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    Отделение физиотерапии открылось в новом здании в НАО по поручению Путина

    Нарьян-Мар, 18 января. Отделение физиотерапии открылось в новом здании в Ненецком автономном округе по поручениям президента России Владимира Путина о поддержке медицины.

    По имеющимся данным, с минувшего понедельника пациенты физиотерапевтического отделения Ненецкого окружного медицинского учреждения получают необходимые услуги в новом здании, расположенном по улице Авиаторов.

    По словам главного врача больницы Андрея Дедова, переезд был пошаговым, на подготовительные работы ушел практически весь минувший год.

    Он добавил, что для этого потребовалось привести в соответствие с санитарными нормами и нормами электрической безопасности новое помещение, затем было поставлено оборудование, оформлена лицензия на оказание медицинских услуг.

    Дедов подчеркнул, что на данный момент процесс окончен, поэтому медицинские сотрудники могут работать в новых комфортных условиях.

    «Методики, которые использовались в старом здании, используются и здесь, плюс добавляются новые. Речь идет о высокотехнологичном оборудовании «Локомат» для восстановления двигательных функций пациентов с инсультами», — подытожил он.

    Отделение физиотерапии открылось в новом здании в НАО по поручению Путина

    Отметим, что в течение последних трех лет в России открылось огромное количество новых поликлиник и медицинских пунктов, но президент России Владимир Путин призвал региональные власти не останавливаться на достигнутом, а активно развивать страховую медицину и заняться поиском узкопрофильных кадров.

    В конце декабря 2017 года Путин подписал закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения».

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #больница #медицина #ненецкий ао
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