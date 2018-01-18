Кинотеатры обратились к Медведеву из-за переноса «Приключений Паддингтона – 2»

Москва, 18 января. Владельцы кинотеатров обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на государственное регулирование в киноидустрии после переноса фильмов «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущего в лабиринте: лекарство от смерти» в российском прокате. Соответствующая информация следует из открытого письма, опубликованного на сайте ассоциации.

Напомним, что в четверг российские кинотеатры получили уведомление от прокатчиков о том, что Минкультуры РФ перенесло прокат фильма «Приключения Паддингтона – 2» с 18 января на 1 февраля. Сроки выхода очередной части «Бегущего в лабиринте» также изменились: картину перенесли с 25 января на 1 февраля.

«Мы обращаемся к председателю правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии, премьер-министру правительства РФ… Медведеву Д. А. с просьбой обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой дать свою оценку сложившейся ситуации, которую расценивает как «вмешательство чиновников» в деятельность коммерческих кинотеатров.

Отметим, что 18 января в отечественный прокат выходит два российских фильма: «Карп Отмороженный» и «Скиф». Кроме того, еще одна российская картина «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в истории кинематографа.