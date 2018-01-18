Экс-участник Майдана переехал в ДНР и объяснил, почему разочаровался в Украине

Донецк, 18 января. В Донецкой народной республике, в отличие от Украины, нет языковой дискриминации, на улицах не жгут покрышки, а политики не называют свой собственный народ «недолюдьми». Об этом рассказал экс-участник Майдана Андрей Бардачев, переехавший в ДНР.

Выступая на Youtube-канале «Open Ukraine», он заявил, что легко и доходчиво объяснит, в чем разница между ДНР и Украиной.

«Нигде в ДНР вы не увидите горящих покрышек, которые кто-то где-то жжет, нигде в ДНР вы не увидите, что за украинский язык вам бьют лицо, потому что украинский язык в ДНР – это второй государственный. Он изучается в школе, мой сын его учит», — отметил Бардачев.

Он добавил, что в Донецкой народной республике политики не позволяют себе на официальном уровне оскорблять простых граждан, называя их «недолюдьми». На Украине же, подчеркнул бывший участник Майдана, подобное — в порядке вещей.

Бардачев, который вернулся в Донецк, разочаровавшись в Украине, отметил, что, по его мнению, Донецкая народная республика, как и Донбасс в целом, готова к переговорам и мирному решению ситуации в регионе, но в Киеве власть не желает слышать о мирных путях выхода из настоящего положения.

Украинская власть «попросту не слышит Донбасс», подытожил Бардачев.

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Через два месяца в Донбассе состоялся самый масштабный за все время конфликта обмен пленными между республиками и Украиной, значение которого для процесса урегулирования в регионе высоко оценило мировое сообщество.