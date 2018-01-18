Предвыборный штаб Путина открылся в Казани

Казань, 18 января. В четверг в столице Татарстана начал работу региональный предвыборный штаб действующего президента России и кандидата на выборах в 2018 году Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Наталья Лукина. По ее словам, на этой неделе региональный избирательный штаб российского лидера в Татарстане был полностью сформирован, пишет РИА Новости.

Сопредседателями штаба в Казани стали заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Тимур Халиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, руководитель департамента организации программы «Посетитель» Исполнительной дирекции спортивных проектов Анна Захматова, председатель молодежной ассамблеи Татарстана Тимур Кадыров. Как отметила Лукина, все они входят в число доверенных лиц Путина.

Избирательный штаб Путина в Казани работает ежедневно с 8.00 утра до 20.00 вечера в будни и с 9.00 утра до 17.00 вечера в выходные.

«Помимо организации предвыборной кампании в Татарстане, штаб будет выполнять функцию общественной приемной кандидата», — добавила пресс-секретарь.

Лукина рассказала, что граждане приходят в штаб с обращениями с самого открытия. Все обращения фиксируются. Также многие приходят в штаб для того, чтобы оставить подпись в поддержку Путина на выборах.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время в РФ проходит сбор подписей избирателей в его поддержку. На сегодняшний день удалось собрать более миллиона «автографов».

Как сообщало URA.RU, накануне избирательный штаб Владимира Путина открылся в Екатеринбурге в здании жилого комплекса «Главный проспект», где в скором времени откроется масштабное арт-пространство.

Владимир Путин. Биография.