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Предвыборный штаб Путина открылся в Казани
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    Предвыборный штаб Путина открылся в Казани

    13:30  18 Января 2018
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    Предвыборный штаб Путина открылся в Казани

    Казань, 18 января. В четверг в столице Татарстана начал работу региональный предвыборный штаб действующего президента России и кандидата на выборах в 2018 году Владимира Путина.

    Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Наталья Лукина. По ее словам, на этой неделе региональный избирательный штаб российского лидера в Татарстане был полностью сформирован, пишет РИА Новости.

    Сопредседателями штаба в Казани стали заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Тимур Халиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, руководитель департамента организации программы «Посетитель» Исполнительной дирекции спортивных проектов Анна Захматова, председатель молодежной ассамблеи Татарстана Тимур Кадыров. Как отметила Лукина, все они входят в число доверенных лиц Путина.

    Предвыборный штаб Путина открылся в Казани

    Избирательный штаб Путина в Казани работает ежедневно с 8.00 утра до 20.00 вечера в будни и с 9.00 утра до 17.00 вечера в выходные.

    «Помимо организации предвыборной кампании в Татарстане, штаб будет выполнять функцию общественной приемной кандидата», — добавила пресс-секретарь.

    Лукина рассказала, что граждане приходят в штаб с обращениями с самого открытия. Все обращения фиксируются. Также многие приходят в штаб для того, чтобы оставить подпись в поддержку Путина на выборах.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время в РФ проходит сбор подписей избирателей в его поддержку. На сегодняшний день удалось собрать более миллиона «автографов».

    Как сообщало URA.RU, накануне избирательный штаб Владимира Путина открылся в Екатеринбурге в здании жилого комплекса «Главный проспект», где в скором времени откроется масштабное арт-пространство.

    Владимир Путин. Биография.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #казань #выборы-2018
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