Сигнал для Донбасса и Крыма: Порошенко прокомментировал принятый Радой закон

Киев, 18 января. Принятый депутатами Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса является сигналом для жителей этого региона, а также Крыма, заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Порошенко в социальной сети прокомментировал принятие в Раде закона о реинтеграции Донбасса. По словам украинского лидера, Киев будет продолжать прокладывать путь для реинтеграции якобы украинских земель политико-дипломатическим путем.

«Это — ключевой сигнал закона, который приняла Верховная рада по моей инициативе, — констатировал украинский лидер. — Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины».

При рассмотрении поправок к закону о реинтеграции Донбасса Верховная Рада Украины решила не вносить поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, передает Ura.Ru.