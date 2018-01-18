Собчак объявила своим сторонникам, что Путин победит на выборах-2018

Бердск, 18 января. В ходе встречи со своими сторонниками в предвыборном штабе в сибирском городе Бердск кандидат в президенты России Ксения Собчак объявила, что на предстоящих президентских выборах победит действующий президент Владимир Путин. Она заявила, что те кандидаты, которые этого не признают, вводят своих сторонников в заблуждение.

«Давайте быть реалистами и говорить друг другу правду. Друзья, на этих выборах выиграет один кандидат — это Владимир Владимирович Путин, — объявила Собчак. — Когда человек говорит вам что-либо другое — это популизм».

«Популистами» Собчак считает тех своих конкурентов на выборах, которые не признают, что Путин победит на выборах, сообщает РИА Новости.

По словам телеведущей, сама она идет на выборы-2018 в качестве кандидата «чтобы добиться пусть небольшой, но важной цели — чтобы нас просто услышали».

Напомним, по данным предварительных опросов ВЦИОМ, уже сейчас за Путина готовы проголосовать около 73% процентов населения.