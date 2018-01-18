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Работа по выполнению майских указов Путина продолжается — Медведев
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    Работа по выполнению майских указов Путина продолжается — Медведев

    13:11  18 Января 2018
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    Работа по выполнению майских указов Путина продолжается — Медведев

    Москва, 18 января. Работа по реализации майских указов президента России Владимира Путина, в том числе по увеличению заработных плат педагогам, медицинским сотрудникам и работникам культуры, не прекращается. Об этом сообщил глава правительства России Дмитрий Медведев.

    В ходе заседания кабинета министров Медведев подчеркнул, что продолжается работа по исполнению майских указов президента России. Он уточнил, что речь идет о повышении зарплат отдельных категорий бюджетников.

    Работа по выполнению майских указов Путина продолжается — Медведев

    Премьер-министр добавил, что для этих целей правительство заложило необходимые денежные средства в федеральный бюджет на три года.

    «Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 миллиарда рублей средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год», — передает РИА Новости слова Медведева.

    Напомним, в майских указах российского президента Путина среди прочего был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100 процентов или 200 процентов от средней заработной платы по региону к 2017 году.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #медведев #майские указы
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