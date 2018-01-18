«Украина собирается воевать»: глава ДНР отреагировал на принятый Радой закон о Донбассе

Донецк, 18 января. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развязывает руки военным.

«В его (президента Украины Петра Порошенко — прим.ред. ФАН) понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности», — цитирует Захарченко агентство РИА Новости.

Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, она собирается воевать и для этого делает политическую платформу, подчеркнул он.

Ранее украинский парламент принял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором признал Россию «агрессором», а неподконтрольные территории Донбасса регионы «оккупированными».

Напомним, что Москва неоднократно заявляла о том, что РФ не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, она также заинтересована в том, чтобы Украина справилась с политическим и экономическим кризисом в стране.