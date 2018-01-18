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Сирия и РФ — навсегда: съемочная группа ФАН взяла интервью у сирийско-российской семьи в Хомсе
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    Сирия и РФ — навсегда: съемочная группа ФАН взяла интервью у сирийско-российской семьи в Хомсе

    14:16  18 Января 2018
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    Съемочная группа ФАН взяла интервью у сирийско-российской семьи в Хомсе

    Членам съемочной группы Федерального агентства новостей (ФАН) во время пребывания в Хомсе посчастливилось познакомиться с российско-сирийской семьей, проживающей в этом городе. Глава семьи Мишель Никола, проректор сельскохозяйственного института при университете Хомса, его жена Людмила Николенко, которая преподает русский язык в том же учебном заведении, и их сын Заки, студент третьего курса факультета информатики, пригласили нашу съемочную команду в гости и рассказали о жизни в САР во время конфликта и многом другом.

    Мишель и Людмила познакомились в Одессе еще при СССР, где они вместе учились в сельскохозяйственном институте. После окончания обучения они поженились и через несколько месяцев уехали в Сирию, где позже также обвенчались. Здесь у них родился сын, и с тех пор вот уже около 30 лет они живут в арабской республике.

    Съемочная группа ФАН взяла интервью у сирийско-российской семьи в Хомсе

    До 2011-года, когда разгорелся конфликт, семья жила совершенно счастливо. Мишель и Людмила отмечают, что у них всегда все было и не о чем было мечтать. Именно поэтому они по-прежнему не могут понять, за что выступали протестующие — те якобы «революционеры», которые требовали перемен. Глава семьи подчеркнул, что до этого в стране было спокойно, безопасно, никто не бедствовал, и потому адекватных предпосылок для начала вооруженного конфликта просто не было.

    «Мы жили прекрасно. Когда человеку плохо, и он говорит, что против президента, — это можно понять. Но ведь все было хорошо. Я был во многих арабских странах  и за рубежом, но чтобы где-то было так прекрасно, как раньше у нас, я не видел. И машина, и дом, и все что нужно человеку — все у всех было! И зачем тогда люди выходили на улицы, кричали и протестовали? Я до сих пор не могу точно понять. В этом не было смысла, они и сами не знали, почему это делали», — заметил  Мишель Никола.

    Съемочная группа ФАН взяла интервью у сирийско-российской семьи в Хомсе

    Когда конфликт усугубился и перешел в более активную фазу, жить стало не просто. В Хомс пришли боевики, но, к счастью, в их квартале было еще относительно безопасно: здесь, конечно, не обошлось без атак, обстрелов со стороны незаконных группировок, без убитых и раненых мирных жителей, но, по крайней мере, их семья смогла пережить это время и не думала о том, чтобы покинуть Сирию.

    «Мы много здесь пережили. Труднее всего в Хомсе было в первый год, уже потом все стало постепенно уходить отсюда подальше. На улице, где стоит наш дом, наверху стоял снайпер, и поэтому вообще нельзя было выйти — ни за хлебом, ни за чем-то еще. Только по ночам Мишель мог выскочить, прошмыгнуть между домами и хоть что-то купить. Почти в каждом доме есть раненые. Убитых тоже много. Этот снайпер даже зачем-то поубивал всех мусорщиков», — рассказала Людмила Николенко.

    В определенный момент ситуация складывалась очень драматично для Сирии, в окружении находился Дамаск, тяжелая обстановка была и в Хомсе, и тогда в 2015-м году в конфликт по приглашению официального правительства Башара Асада вступила Россия. Как вспоминают наши собеседники, этот момент все встретили с огромной радостью, эта новость поселила в душе каждого надежду, а день начала операции ВКС РФ против террористов стал настоящим праздником.

    «Была такая радость! Боже мой! Были фейерверки, все пищали и кричали от радости. Были такие ликования. Все очень обрадовались, никто слова поперек не сказали, все в один голос поддержали это решение. Тогда началось освобождение Сирии, и мы каждый день очень внимательно смотрели новости, узнавали, куда кто продвинулся. У нас есть российское телевидение, и у меня все соседи всегда спрашивают — «Ну что там? Что там показывают?». Ведь не все же говорят по арабским каналам», — поделилась Людмила.

    Съемочная группа ФАН взяла интервью у сирийско-российской семьи в Хомсе

    Мишель, в свою очередь, заявил, что считает народы САР и России братскими, и признался, что очень гордится тем, что у него русская жена:    

    «Враг России — это враг Сирии. Я считаю, что россияне и сирийцы имеют очень похожие корни и происхождение, мы братья. Когда я хожу, у меня голова всегда задрана вверх — это потому что у меня жена русская, а сын — наполовину. А для меня это большая слава и честь. Пускай так будет навсегда, чтобы мы вечно жили с россиянами, как с братьями».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #дамаск #вкс рф #башар асад #хомс
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