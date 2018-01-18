Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 18 января. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург на мероприятия, посвященные 75-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Российский лидер возложил цветы на Пискаревском кладбище. Также Путин посетит мемориал «Рубежный камень» на «Невском пятачке».

Кроме того, глава государства осмотрит экспозицию музея-панорамы «Прорыв», которая посвящена операции по прорыву блокады Ленинграда. Там он встретится с ветеранами и членами поискового отряда «Шлиссельбург», а также других молодежных организаций и посмотрит вместе с ними фильм «Рубеж».

В новом павильоне музея «Прорыв» расположены два зала, в одном из которых будут показывать видеохронику прорыва блокады, а во втором находится трехмерная панорама операции «Искра» на Невском пятачке.

Напомним, отец российского лидера Владимира Путина во время Великой Отечественной войны воевал на рубеже обороны Ленинграда, отмечает iReactor.