Крещение 2018: адреса купелей, кому нельзя купаться, можно ли окунать в прорубь детей

Православные христиане готовятся отметить один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление). На Руси в этот день было принято окунаться в прорубь, которая называлась иордань. Считалось, что после освящения воды прорубь становится прообразом реки Иордан, в водах которой Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Традиция окунаться на Крещение в освященную купель в открытом водоеме сохранилась до наших дней и является весьма популярной, хотя и не обязательной.

Подробнее о смысле, особенностях и традициях праздника Крещение Господне читайте в материале Федерального агентства новостей.

Когда окунаться в иордань на Крещение

Праздник Крещение отмечается в ночь 19 января. Окунаться в освященную купель принято начиная с 18 января, всю крещенскую ночь и до позднего вечера 19 января.

Где можно окунуться в Москве

В Москве крещенские купания будут проводиться с 18 часов 18 января и в течение всего дня 19 января.

Власти Москвы сообщили, что в целях безопасности все места для купания будут оборудованы вблизи берегов водоемов, что исключает массовый выход людей на лед.

Также предусмотрено создание специальных купелей. Так, в центре Москвы одна из главных городских купелей будет расположена в храме Воздвижения креста Господня на Чистом Вражке.

Где еще в столице будут организованы иордани и купели, можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Крещенские купания в Петербурге

В Петербурге традиционно главные крещенские купания проходят в центре города — на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости. Там будут работать две купели. Одна официальная, которая организуется под патронажем петербургской епархии, будет действовать 19 января с 10.00 до 24.00. У этой купели днем 19 января традиционно проводится богослужение с освящением воды, также там будут организованы теплые раздевалки и пункты обогрева с горячим чаем.

Впрочем, многие горожане, особенно те, кто намеревается окунуться в прорубь прямо в крещенскую ночь, предпочитают неофициальную купель, которая работает всю зиму и за которой приглядывают питерские моржи. Эта иордань будет освящена, и там, так же, как и у официальной купели, будут дежурить спасатели, так что купание будет легальным и вполне безопасным.

Помимо общего списка мест, где будут организованы крещенские иордани, с которым можно ознакомиться на сайте петербургского МЧС, в городе будут открыты дополнительные купели. Одна из них — это иордань при храме чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» на проспекте Обуховской Обороны, 24, которая будет работать с 12 часов 18 января до пяти утра 19 января, а также с полудня 19 января до 24.00.

Кому нельзя купаться

Каждый год священники, медики и спасатели не устают напоминать, что купание в крещенской проруби не является обязательным, и в этом обряде ни в коем случае не нужно участвовать при наличии целого ряда как острых, так и хронических заболеваний. В первую очередь это касается сердечников и людей с нестабильным давлением, для которых резкие перепады температуры при погружении в ледяную воду могут оказаться мягко говоря неполезными. Какие еще заболевания являются противопоказанием для погружения в ледяную купель, читайте в списке, приведенном МЧС.

Также МЧС напоминает, что необходимо соблюдать определенные правила поведения, и, конечно, перед погружением ни в коем случае нельзя разогреваться алкоголем.

Можно ли окунать в прорубь детей

Если ребенок здоров и совершает погружение не по принуждению, вместе с родными или в их присутствии, то ничего страшного или опасного для здоровья в этом нет. Для ребенка этот обряд станет важным и радостным воспоминанием.