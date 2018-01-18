Путин назвал перспективным сотрудничество ЕАЭС и Китая

Москва, 18 января. Президент РФ Владимир Путин считает перспективным торгово-экономическое сотрудничество Евразийского экономического союза с Китаем.

Большие перспективы подписания соответствующего соглашения с КНР российский лидер отметил в обращении к лидерам стран-членам ЕАЭС, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убежден – Евразэс и китайская инициатива «Один пояс, один путь» могут эффективно дополнять друг друга», — говорится в документе.

Путин напомнил, что в настоящее время уже успешно действует зона свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, а с рядом стран, среди которых Египет, Израиль, Сербия, Индия и Иран, ведутся переговоры о запуске такой зоны.

Российский лидер подчеркнул, что для развития ЕАЭС важно тесное и взаимовыгодное сотрудничество Союза с другими государствами. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕАЭС.

Владимир Путин. Биография.