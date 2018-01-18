Россия нацелена на продолжение сотрудничества ЕАЭС и ООН — Путин

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к продолжению взаимодействия Евразийского экономического союза с ООН. Необходимо также укреплять позиции ЕАЭС во Всемирной торговой организации (ВТО) и активно участвовать во Всемирной таможенной организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также заявил, что Евразийский экономический союз должен и дальше способствовать реализации Целей устойчивого развития ООН и других передовых глобальных инициатив.

Ранее сообщалось, что глава государства призвал страны-участницы Евразийского экономического союза уделять особое внимание борьбе с финансированием террористов. Соответствующая информация следует из послания Путина главам государств ЕАЭС в связи с принятием РФ председательства в союзе с 2018 года.