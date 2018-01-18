Ирак: Багдад снова пообещал выплатить зарплаты госслужащим Курдистана

Багдад, 18 января. В министерстве финансов Ирака заявили о том, что в Цетробанке страны уже открыт счет для государственных служащих Курдистана.

По сообщению министерства финансов Ирака счет «для региона Курдистан» был открыт еще 30 декабря 2017 года, к 3 января 2018 года на счете числилось 450 миллиардов динаров (около 380 миллионов долларов). Эти средства, подчеркнули в ведомстве, предназначены для зарплат государственных служащих в Курдистане, однако санкционировать переводы может только премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

Ранее сообщалось, что в Курдистане начались волнения из-за сокращения зарплат государственных служащих. Причиной этому послужил финансовый кризис, возникший в курдской автономии после введения Багдадом санкций против Эрбиля, а также военного вторжения армии Ирака на спорные с курдами территории, пишет агентство URA.ru. Конфликт между Ираком и Курдистаном возник после проведения референдума о независимости курдской автономии от Багдада в сентябре 2017 года.

Власти Эрбиля ранее отмечали, что премьер аль-Абади неоднократно обещал выделить средства на зарплаты госслужащих Курдистана, однако деньги сотрудникам так и не поступили. Багдад затребовал списки сотрудников госучреждений, и долгое время не принимал их по тем или иным причинам. В очередной раз поводом для отказа стало то, что списки были заполнены на курдском - втором официальном языке Ирака.