Турция обсуждает с Россией возможную совместную операцию в сирийском Африне
12:40 18 Января 2018
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Стамбул, 18 января. Анкара находится в тесном контакте с Москвой по поводу возможного проведения совместной операции в сирийском Африне, заявила глава МИД Турции.
"Пять причин проголосовать"
Автор: Алексей Громов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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