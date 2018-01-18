Ученые объяснили, почему Трамп спит всего несколько часов в день

Вашингтон, 18 января. Как заявил главный врач Белого дома Ронни Джексон по итогам очередного медосмотра американского президента, Дональд Трамп полностью здоров и обладает любопытным свойством — спит всего 3–4 часа в сутки, не испытывая при этом проблем со здоровьем и вниманием.

«Он просто один из таких людей, которым не нужно много сна», — констатировал врач, который отметил, что поспав больше, Трамп начинает просыпаться и волноваться за свою страну.

Между тем, феномен низкой потребности давно известен врачам и относительно распространен среди мировых лидеров, отмечает «Ридус». Так, о своей способность обходиться без положенных врачами 8 часов сна говорили генеральный директор корпорации PepsiCo Индра Нуи и бывший экс-президент США Барак Обама.

По предположениям ученых-генетиков из Калифорнийского университета, у тех, кто мало спит, повышена активность гена DEC2, который регулирует ритмы сна и бодрствования у человека. Низкая потребность в сне появляется еще в детстве, но изучение этого феномена затруднено, поскольку доля малоспящих среди населения очень мала.