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Украина
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»
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    Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

    12:43  18 Января 2018
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    Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

    Киев, 18 января. Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «агрессором». Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины при необходимых 226 голосах.

    Закон признает «оккупированными» территории Донбасса, контролируемые ДНР и ЛНР, и называет Россию «страной-агрессором» и «оккупантом». Также закрепляется термин «российская агрессия». При этом выполнение минских соглашений для разрешения конфликта на востоке страны, согласно документу, не является приоритетным. В Киеве предложили заменить их резолюцией Совбеза ООН по Донбассу.

    Кроме того, президент Украины вправе без объявления войны ввести в регион вооруженные силы для обеспечения суверенитета страны.

    Напомним, что в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Глава ДНР Александр Захарченко в свою очередь считает, что закон о реинтеграции является попыткой украинских властей «развязать очередной виток войны» в Донбассе.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #реинтеграция
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