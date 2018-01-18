Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»
Киев, 18 января. Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «агрессором». Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины при необходимых 226 голосах.
Закон признает «оккупированными» территории Донбасса, контролируемые ДНР и ЛНР, и называет Россию «страной-агрессором» и «оккупантом». Также закрепляется термин «российская агрессия». При этом выполнение минских соглашений для разрешения конфликта на востоке страны, согласно документу, не является приоритетным. В Киеве предложили заменить их резолюцией Совбеза ООН по Донбассу.
Кроме того, президент Украины вправе без объявления войны ввести в регион вооруженные силы для обеспечения суверенитета страны.
Напомним, что в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Глава ДНР Александр Захарченко в свою очередь считает, что закон о реинтеграции является попыткой украинских властей «развязать очередной виток войны» в Донбассе.
280 – за!— Петро Порошенко (@poroshenko) January 18, 2018
Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.
Це - ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.
Це - сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви - невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1