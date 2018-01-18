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Дамаск назвал заявления Тиллерсона вмешательством во внутренние дела Сирии
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    Дамаск назвал заявления Тиллерсона вмешательством во внутренние дела Сирии

    12:42  18 Января 2018
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    Дамаск назвал заявления Тиллерсона вмешательством во внутренние дела Сирии

    Дамаск, 18 января. В МИД Сирии объявили заявления главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона нарушающими международное право. Как указано в заявлении Дамаска, слова американского чиновника фактически являются заявлением о вмешательстве во внутренние дела Сирийской Арабской Республики.

    Ранее Тиллерсон заявил, что страны Запада не намерены оказывать помочь в восстановлении освобожденных правительственной армией районов Сирии. Подчеркнув, что США призывают страны мира оказывать экономическое давление на правительство Башара Асада, Тиллерсон заявил, что «США сосредоточатся на политическом урегулировании в Сирии», при этом стараясь уменьшить влияние Ирана.

    Дамаск назвал заявления Тиллерсона вмешательством во внутренние дела Сирии

    «Внутренние дела в любом государстве являются исключительным делом народа этого государства. Поэтому не позволительно кому-либо просто высказывать свое мнение, нарушая международное право и нарушая основные устои конституционного права», — заявили в ответ в Дамаске.

    В своем заявлении МИД Сирии отмечает, что присутствие войск США на территории Сирии является «беспрецедентным нарушением международного права» и агрессией.

    Автор: Валентин Меликов
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    #тиллерсон
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