Главы генштаба и нацразведки Турции едут в Москву на переговоры по Сирии

Анкара, 18 января. Глава генштаба Турции Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан отправились в Москву, где в четверг проведут переговоры с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Встреча будет посвящена в первую очередь обсуждению актуальной ситуации в Сирии.

«Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан отправились 18 января на переговоры с главой генштаба ВС России Валерием Герасимовым в Москву», — приводит РИА Новости заявление турецкого генштаба.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны коснутся проблем региональной безопасности, подробно обсудят происходящее в Сирии, а также обсудят позиции Москвы и Анкары относительно переговорных процессов в Астане, Женеве и Сочи.

Напомним, в конце текущего месяца в России пройдет Конгресс национального диалога в САР. Инициатором проведения переговоров по сирийскому урегулированию в Сочи является президент России Владимир Путин.