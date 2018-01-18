Гражданин Молдавии не попал на Украину из-за георгиевской ленты и флага РФ

Киев, 18 января. Пограничная служба Украины не разрешила гражданину Молдавии, у которого в автомобиле обнаружили георгиевскую ленту и российский флаг, пересечь украинскую границу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы, в минувшую среду на украинско-молдавской границе пограничники Подольского отряда обнаружили в автомобиле гражданина Молдавии вещи с российской символикой, передает РИА Новости.

«Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации полицейские нашли в салоне легкового автомобиля георгиевскую ленту, а также российский флаг и брелок с российской символикой», — следует из сообщения украинского ведомства.

Согласно информации пограничников, задержанному отказано во въезде на территорию Украины.

Напомним, украинские власти 15 июня 2017 приняли закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Согласно данному закону, использование, показ или ношение георгиевской ленты или ее изображения наказывается штрафом. При повторном нарушении «злоумышленника» могут посадить в тюрьму на срок до 15 суток.