Премьер Турции: Противоречивые заявления по Сирии говорят о хаосе в Вашингтоне

Анкара, 18 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым считает, что противоречивые заявления о создании США «сил безопасности границы» в Сирии говорят в царящем в Белом доме разброде.

«Из США приходят противоречивые заявления. Сначала говорят, что будут создавать армию безопасности в Сирии, потом отказываются от этих слов. Это говорит о разброде, царящем у них в головах», — сказал премьер в ходе выступления в Анкаре перед главами региональных управлений безопасности.

Йылдырым также призвал Вашингтон разобраться с хаосом относительно будущего региона и снизить уровень разногласий с Турцией. Анкара не позволит создавать террористическую армию у своих границ, добавил он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг заявления о том, что Вашингтон собирается создать «силы безопасности границы» в Сирии. По его словам, этот вопрос был «неверно представлен».

Напомним, что в СМИ появилась информация о начале создания так называемых «сил безопасности границы», которое проходит при совместном содействии коалиции во главе с США и Сирийскими демократическими силами.