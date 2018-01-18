Премьер Турции: Противоречивые заявления по Сирии говорят о хаосе в Вашингтоне
Анкара, 18 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым считает, что противоречивые заявления о создании США «сил безопасности границы» в Сирии говорят в царящем в Белом доме разброде.
«Из США приходят противоречивые заявления. Сначала говорят, что будут создавать армию безопасности в Сирии, потом отказываются от этих слов. Это говорит о разброде, царящем у них в головах», — сказал премьер в ходе выступления в Анкаре перед главами региональных управлений безопасности.
Йылдырым также призвал Вашингтон разобраться с хаосом относительно будущего региона и снизить уровень разногласий с Турцией. Анкара не позволит создавать террористическую армию у своих границ, добавил он.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг заявления о том, что Вашингтон собирается создать «силы безопасности границы» в Сирии. По его словам, этот вопрос был «неверно представлен».
Напомним, что в СМИ появилась информация о начале создания так называемых «сил безопасности границы», которое проходит при совместном содействии коалиции во главе с США и Сирийскими демократическими силами.