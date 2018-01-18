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СМИ узнали, как США помешали Швейцарии спасти свой флот антироссийскими санкциями
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    СМИ узнали, как США помешали Швейцарии спасти свой флот антироссийскими санкциями

    13:04  18 Января 2018
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    Антироссийские санкции США помешали Швейцарии спасти свой флот – СМИ

    Женева, 18 января. В 2016 году антироссийские санкции США помешали Швейцарии заключить сделку о продаже 12 кораблей флота эстонскому бизнесмену, которого якобы заподозрили «в связях с Россией».

    Сделка помогла бы спасти швейцарскую судоходную компанию Enzian Shipping AG от банкротства: вместе с 12 кораблями эстонскому предпринимателю достались бы и долги компании, пишет Aargaurer Zeitung.

    Однако, несмотря на заинтересованность в сделке швейцарских властей и подписанные контракты, данное предприятие было отменено в связи с тем, что, по некоторым данным, эстонский бизнесмен имел связи с Россией, в частности, через офшоры «Газпромнефти». Такие данные об эстонце сообщили США, пишет издание.

    В итоге, чтобы спасти суда Enzian Shipping AG, в июне прошлого года швейцарскому парламенту пришлось выделить 215 миллионов франков.

    Антироссийские санкции США помешали Швейцарии спасти свой флот – СМИ

    В настоящее время флот Швейцарии насчитывает около 50 кораблей.

    Напомним, США и большинство стран ЕС с 2014 года придерживаются в отношении России политики санкций. Как сообщало интернет-издание «Утро.ру», в конце декабря Брюссель продлил санкции против Москвы еще на полгода. При этом многие европейские политики уже говорят о необходимости отмены политических и экономических ограничений в отношении РФ. 

    В январе на встрече с редакторами крупнейших российских СМИ президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня отношения между Россией и США оставляют желать лучшего. Он добавил, что ждет уступок со стороны Вашингтона. Также российский лидер подчеркнул, что любые новые ограничения и незаконные санкции со стороны США будут только ухудшать российско-американские отношения.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #путин #сша #ес #швейцария
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