СМИ узнали, как США помешали Швейцарии спасти свой флот антироссийскими санкциями

Женева, 18 января. В 2016 году антироссийские санкции США помешали Швейцарии заключить сделку о продаже 12 кораблей флота эстонскому бизнесмену, которого якобы заподозрили «в связях с Россией».

Сделка помогла бы спасти швейцарскую судоходную компанию Enzian Shipping AG от банкротства: вместе с 12 кораблями эстонскому предпринимателю достались бы и долги компании, пишет Aargaurer Zeitung.

Однако, несмотря на заинтересованность в сделке швейцарских властей и подписанные контракты, данное предприятие было отменено в связи с тем, что, по некоторым данным, эстонский бизнесмен имел связи с Россией, в частности, через офшоры «Газпромнефти». Такие данные об эстонце сообщили США, пишет издание.

В итоге, чтобы спасти суда Enzian Shipping AG, в июне прошлого года швейцарскому парламенту пришлось выделить 215 миллионов франков.

В настоящее время флот Швейцарии насчитывает около 50 кораблей.

Напомним, США и большинство стран ЕС с 2014 года придерживаются в отношении России политики санкций. Как сообщало интернет-издание «Утро.ру», в конце декабря Брюссель продлил санкции против Москвы еще на полгода. При этом многие европейские политики уже говорят о необходимости отмены политических и экономических ограничений в отношении РФ.

В январе на встрече с редакторами крупнейших российских СМИ президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня отношения между Россией и США оставляют желать лучшего. Он добавил, что ждет уступок со стороны Вашингтона. Также российский лидер подчеркнул, что любые новые ограничения и незаконные санкции со стороны США будут только ухудшать российско-американские отношения.