Министерство иностранных дел России и Центризбирком обеспечит безопасность на избирательных участках, расположенных за рубежом, на выборах-2018. Ведомства приложат все усилия, чтобы максимальное количество граждан воспользовалось своим конституционным правом и проголосовало.

Экспертное сообщество отмечает, что выборы — это чрезвычайно важный процесс, от которого зависит курс развития нашей страны. Ректор МГТУ им Н.Э.Баумана и доверенное лицо президента Владимира Путина Анатолий Александров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что каждый гражданин должен воспользоваться своим правом, которое гарантировано главным нормативным правовым актом нашей страны, и прийти на избирательный участок.

«Выборы — это очень важно. Проигнорировать их или желать проголосовать против всех — это не самое умное решение. Вы же понимаете, насколько человеку, который идет на выборы, важна народная поддержка. Это не пустые слова. И когда люди думают, — «Наш действующий лидер и без того победит, можно даже и не ходить на выборы», — это самая большая ошибка. Мы должны прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Если он по каким-то причинам и не разделяет убеждений нынешнего президента, пусть проголосует за другого кандидата, это уже второй вопрос», — выразил свое мнение ученый.

Анатолий Александров убежден, что крайне важно, чтобы как можно большее количество россиян в день выборов пришли к избирательным урнам.

«Победителю не просто нужно получить 50% плюс один голос, ему важно понять, есть ли у него общественная поддержка или нет, активно граждане выражают свои чувства или нет. Очень важно, чтобы люди голосовали», — еще раз подчеркнул глава одного из ведущих технических вузов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что некоторые политические деятели призывают бойкотировать выборы.

«Это позиция страуса, который прячет голову в песок. Это совсем не конструктивная позиция, которая ведет вникуда. Главное, чтобы люди высказали свое мнение, пусть и отрицательное, чтобы его можно было учесть. А игнорирование выборов — это разрушительный процесс, он лишает наших граждан активной жизненной позиции. А это недопустимо», — продолжает Анатолий Александров.

В качестве примера Александров привел действующего российского лидера Владимира Путина, который эмоционально отреагировал на приветствия толпы на Манежной площади в 2012 году после победы на выборах.

«Нужно обязательно прийти на выборы и проголосовать, выразить свое мнение. Как ни странно, особенно это касается сторонников Владимира Путина, они должны прийти и поддержать его. Я помню, как на его глаза навернулись слезы, когда его приветствовала площадь — это все не просто так. Наш президент — человек с железной волей и невероятной выдержки, сложно представить, какую бурю эмоций он тогда испытал, раз отреагировал подобным образом», — заключил Анатолий Александров.

Напомним, президент России Владимир Путин идет на выборы качестве самовыдвиженца. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч.