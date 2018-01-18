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Россия
Выборы президента России: Голосование позволит учесть мнения всех граждан — ректор Бауманки
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    Выборы президента России: Голосование позволит учесть мнения всех граждан — ректор Бауманки

    13:50  18 Января 2018
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    Выборы-2018: Голосование позволит учесть мнение всех граждан — ректор Бауманки

    Министерство иностранных дел России и Центризбирком обеспечит безопасность на избирательных участках, расположенных за рубежом, на выборах-2018. Ведомства приложат все усилия, чтобы максимальное количество граждан воспользовалось своим конституционным правом и проголосовало.

    Экспертное сообщество отмечает, что выборы — это чрезвычайно важный процесс, от которого зависит курс развития нашей страны. Ректор МГТУ им Н.Э.Баумана и доверенное лицо президента Владимира Путина Анатолий Александров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что каждый гражданин должен воспользоваться своим правом, которое гарантировано главным нормативным правовым актом нашей страны, и прийти на избирательный участок.

    «Выборы — это очень важно. Проигнорировать их или желать проголосовать против всех — это не самое умное решение. Вы же понимаете, насколько человеку, который идет на выборы, важна народная поддержка. Это не пустые слова. И когда люди думают, — «Наш действующий лидер и без того победит, можно даже и не ходить на выборы», — это самая большая ошибка. Мы должны прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. Если он по каким-то причинам и не разделяет убеждений нынешнего президента, пусть проголосует за другого кандидата, это уже второй вопрос», — выразил свое мнение ученый.

    Выборы-2018: Голосование позволит учесть мнение всех граждан — ректор Бауманки

    Анатолий Александров убежден, что крайне важно, чтобы как можно большее количество россиян в день выборов пришли к избирательным урнам.

    «Победителю не просто нужно получить 50% плюс один голос, ему важно понять, есть ли у него общественная поддержка или нет, активно граждане выражают свои чувства или нет. Очень важно, чтобы люди голосовали», — еще раз подчеркнул глава одного из ведущих технических вузов.

     Кроме того, он обратил внимание на то, что некоторые политические деятели призывают бойкотировать выборы.

    «Это позиция страуса, который прячет голову в песок. Это совсем не конструктивная позиция, которая ведет вникуда. Главное, чтобы люди высказали свое мнение, пусть и отрицательное, чтобы его можно было учесть. А игнорирование выборов — это разрушительный процесс, он лишает наших граждан активной жизненной позиции. А это недопустимо», — продолжает Анатолий Александров.

    Выборы-2018: Голосование позволит учесть мнение всех граждан — ректор Бауманки

    В качестве примера Александров привел действующего российского лидера Владимира Путина, который эмоционально отреагировал на приветствия толпы на Манежной площади в 2012 году после победы на выборах.

    «Нужно обязательно прийти на выборы и проголосовать, выразить свое мнение. Как ни странно, особенно это касается сторонников Владимира Путина, они должны прийти и поддержать его. Я помню, как на его глаза навернулись слезы, когда его приветствовала площадь — это все не просто так. Наш президент — человек с железной волей и невероятной выдержки, сложно представить, какую бурю эмоций он тогда испытал, раз отреагировал подобным образом», — заключил Анатолий Александров.

    Напомним, президент России Владимир Путин идет на выборы качестве самовыдвиженца. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #политика #выборы-2018
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