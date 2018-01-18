Рада отказалась денонсировать Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ

Киев, 18 января. Украинские депутаты отказались поддержать денонсацию договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в законе о реинтеграции Донбасса.

В четверг, 18 января, украинские депутаты приняли закон о реинтеграции Донбасса. При рассмотрении они ознакомились с 673 поправками к нему.

Одна из поправок была посвящена Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Предложение было отклонено профильным комитетом парламента, однако автор инициативы потребовала выставить его на голосование депутатов.

Поправку поддержали 104 парламентария из необходимых 226. Предложение было окончательно отклонено.

Отметим, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной представляет собой основополагающий документ в отношениях двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что считает русских и украинцев одним народом.Он отметил, что это мнение обусловлено «историческими, духовными и прочими корнями» двух народов.