Киев, 18 января. Законопроект о «деоккупации Донбасса», который уже несколько дней пытаются принять в Верховной раде, не способен помочь Киеву вернуть территории, над которыми утрачен контроль. Таким мнением поделился олигарх, народный депутат Виктор Балога.

«Кто может сегодня поверить в нашем государстве, кто понимает в политике, что мы каким-то законом, принятым в парламенте, сможем решить вопрос реинтеграции Донбасса в украинское пространство. Кто может в это поверить? Это пыль в глаза обществу...», — заявил Балога в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что этот законопроект — это «несерьезно, это фейк», который распространяется первым лицом страны. По мнению Балоги, этот закон ничего не решает и ничего не сможет решить.

Депутат подчеркнул, что люди, ответственные за важные решения в Киеве, стали «бессознательными» и перестали чувствовать реальность.

Напомним, работа над принятием так называемого закона о реинтеграции Донбасса давно ведется в Раде. Он нарушает принципы минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе и фактически объявляет, что Россия якобы является страной-агрессором.

Как неоднократно отмечали в Кремле, РФ не является стороной противостояния в конфликте на территории Донбасса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва участвует только в гуманитарных миссиях в регионе.