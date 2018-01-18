Турецкие танки переброшены на границу с Сирией в провинции Хатай

Анкара, 18 января. Турецкая армия перебросила на сирийскую границу в провинции Хатай еще девять танков. Колонна с бронетехникой пришла в Хатай утром в четверг.

Как сообщает Daily Sabah, за последние дни из различных регионов Турции в Хатай были переброшены 20 и более танков. Кроме того, из соседней провинции Килис были переброшены 15 бронетранспортеров с пехотой. Переброска военной техники происходит при усиленных мерах безопасности.

Turkey: Tanks reached Antakya district of Hatay province. They are for the Afrin operation against YPG. pic.twitter.com/r9VEdgxx2m — Ali zkk (@Ozkok_) January 17, 2018

Напомним, ВС Турции начали переброску военной техники к границам Сирии после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности проведения войсковой операции против курдских вооруженных формирований в северной Сирии — в Африне. В последнее время участились перестрелки между поддерживаемыми Турцией силами сирийской «умеренной оппозиции» и курдскими формированиями.

Как сообщало Ura.ru, турецкие власти стали готовиться к новой операции в Сирии после того, как Пентагон объявил о возможности создания на севере Сирии «сил обороны границы» на основе курдских SDF. Анкара крайне жестко отреагировала на это, заявив о готовности уничтожить создаваемую США «террористическую армию».