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Ответили современно и креативно – политолог поддержал борьбу Роскомнадзора с фейками
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    Ответили современно и креативно – политолог поддержал борьбу Роскомнадзора с фейками

    12:24  18 Января 2018
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    Роскомнадзор выявляет и разоблачает вбросы

    Недавно в Сети появился «вброс» о том, что профессор СПбГУ выявил в одном из персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино» нацистского преступника, а Роскомнадзор якобы запретил картину к показу. Однако, в ответ на это ведомство опубликовало опровержение и дополнило его красочной инструкцией по работе с сомнительными источниками. Подробности ниже.

    Ранее в Следственный комитет поступило обращение, основанное на работе профессора СПбГУ «Гауляйтер Печкин и Геринг, который живет на крыше: криптофашистские образы в советской литературе, кинематографе и мультипликации». Автор умудрился «обнаружить доказательства» того, что за образом любимого всеми детьми персонажа почтальона Печкина скрывается бывший нацистский военный преступник.

    «В мультфильме и книге нам недвусмысленно показывают, что Простоквашино — пустая, заброшенная деревня. Есть основания полагать, что ее жителей уничтожили нацисты при помощи коллаборациониста-старосты, который единственным остался жив и с тех пор скрывается от правосудия под псевдонимом Печкин…», — говорится в документе.

    Необходимо отметить, что подобное сообщение было направлено в первую очередь на то, чтобы создать искусственный ажиотаж вокруг проблемы, которой не существует. И авторы добились своего — нашлись пользователи, которые поверили сообщению. Среди таких людей был и известный российский продюсер Максим Фадеев.

    Ответили современно и креативно – политолог поддержал борьбу Роскомнадзора с фейками

    «Вы можете себе представить, что все поколения советских детей, выросшие на этом и других шедеврах советской мультипликации, предположительно являлись молчаливыми «пропагандистами фашистских лазутчиков», проникших в ряды мультипликаторов, которые «вредили» обществу своими намеками?» — написал Фадеев на своей странице в Facebook.

    Практически сразу после появление «вброса» сотрудники РКН выпустили опровержение данной информации и шуточно подчеркнули, что «при исполнении служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало».

    «Если на просторах соцсетей вам попалась подозрительно скандальная новость, то используйте следующую схему: Сомневаемся  ищем источник информации(!)  источник заслужил наше доверие  радуемся или злимся  сообщаем новость друзьям», — предложили в РКН инструкцию по проверке источника.

    В свою очередь российский политический аналитик и главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко считает, что в борьбе с публикацией лживой информации федеральная служба продемонстрировала весьма творческий подход.

    Ответили современно и креативно – политолог поддержал борьбу Роскомнадзора с фейками

     

    «В РКН ответили современно и креативно, ведь чем ближе к народу (особенно в соцсетях) — тем лучше. Но у этого подхода есть и вторая сторона. Если наши государственные структуры будут отшучиваться от серьезных запросов таким же образом, то это будет нехорошо. Фейки вошли в нашу жизнь серьезно и надолго. К сожалению, победить их только подобным юмористическим подходом невозможно. Но сам факт, что наши чиновники начинают высмеивать не только фейковые новости, но и тех, кто их распространяет, я считаю в целом крайне положительным», — поясняет ситуацию эксперт.

    По словам собеседника ФАН, больше всего авторы подобных «вбросов» боятся оказаться смешными в глазах общественности. И в своем опровержении сотрудники Роскомнадзора использовали именно эту, весьма удачную стратегию.

    «Главное самим не попасться на распространении фейков, иначе вся работа коту под хвост. И кстати, мне кажется Печкин гораздо больше похож на Пескова, чем на Гитлера. По такой логике почти любого мужчину с усами можно обвинить в том, что он похож на нациста. Это бред, конечно», — заключил Руслан Осташко.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #фейк #роскомнадзор #мультфильм #осташко #вброс #ркн #почтальон печкин
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