Ответили современно и креативно – политолог поддержал борьбу Роскомнадзора с фейками

Недавно в Сети появился «вброс» о том, что профессор СПбГУ выявил в одном из персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино» нацистского преступника, а Роскомнадзор якобы запретил картину к показу. Однако, в ответ на это ведомство опубликовало опровержение и дополнило его красочной инструкцией по работе с сомнительными источниками. Подробности ниже.

Ранее в Следственный комитет поступило обращение, основанное на работе профессора СПбГУ «Гауляйтер Печкин и Геринг, который живет на крыше: криптофашистские образы в советской литературе, кинематографе и мультипликации». Автор умудрился «обнаружить доказательства» того, что за образом любимого всеми детьми персонажа почтальона Печкина скрывается бывший нацистский военный преступник.

«В мультфильме и книге нам недвусмысленно показывают, что Простоквашино — пустая, заброшенная деревня. Есть основания полагать, что ее жителей уничтожили нацисты при помощи коллаборациониста-старосты, который единственным остался жив и с тех пор скрывается от правосудия под псевдонимом Печкин…», — говорится в документе.

Необходимо отметить, что подобное сообщение было направлено в первую очередь на то, чтобы создать искусственный ажиотаж вокруг проблемы, которой не существует. И авторы добились своего — нашлись пользователи, которые поверили сообщению. Среди таких людей был и известный российский продюсер Максим Фадеев.

«Вы можете себе представить, что все поколения советских детей, выросшие на этом и других шедеврах советской мультипликации, предположительно являлись молчаливыми «пропагандистами фашистских лазутчиков», проникших в ряды мультипликаторов, которые «вредили» обществу своими намеками?» — написал Фадеев на своей странице в Facebook.

Практически сразу после появление «вброса» сотрудники РКН выпустили опровержение данной информации и шуточно подчеркнули, что «при исполнении служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало».

«Если на просторах соцсетей вам попалась подозрительно скандальная новость, то используйте следующую схему: Сомневаемся ищем источник информации(!) источник заслужил наше доверие радуемся или злимся сообщаем новость друзьям», — предложили в РКН инструкцию по проверке источника.

В свою очередь российский политический аналитик и главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко считает, что в борьбе с публикацией лживой информации федеральная служба продемонстрировала весьма творческий подход.

«В РКН ответили современно и креативно, ведь чем ближе к народу (особенно в соцсетях) — тем лучше. Но у этого подхода есть и вторая сторона. Если наши государственные структуры будут отшучиваться от серьезных запросов таким же образом, то это будет нехорошо. Фейки вошли в нашу жизнь серьезно и надолго. К сожалению, победить их только подобным юмористическим подходом невозможно. Но сам факт, что наши чиновники начинают высмеивать не только фейковые новости, но и тех, кто их распространяет, я считаю в целом крайне положительным», — поясняет ситуацию эксперт.

По словам собеседника ФАН, больше всего авторы подобных «вбросов» боятся оказаться смешными в глазах общественности. И в своем опровержении сотрудники Роскомнадзора использовали именно эту, весьма удачную стратегию.