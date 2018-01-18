Путин призвал страны ЕАЭС уделить особое внимание борьбе с финансированием терроризма

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин призвал страны-участницы Евразийского экономического союза уделить особое внимание борьбе с финансированием террористической деятельности.

Об этом говорится в обращении российского лидера главам государств ЕАЭС в связи с принятием Россией председательства в Союзе с 1 января 2018 года. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

«Особое внимание стоит уделить вопросам повышения уровня доверия к банковской системе, защиты интересов граждан и государств от действий, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма», — говорится в обращении.

Путин также отметил необходимость дальнейшего сближения валютно-финансовой и денежно-кредитной политики государств-членов ЕАЭС и подчеркнул важность создания единого финансового рынка в перспективе.

Российский лидер добавил, что у стран «пятерки» есть хорошие возможности плотного сотрудничества в сферах, почти не охваченных деятельностью Союза сегодня, — энергетики, возобновляемых энергоисточников, экологии, медицины, космоса, туризма, спорта.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отметил важность сотрудничества ЕАЭС с другими государствами и предложил ряду стран СНГ стать наблюдателями при Союзе.