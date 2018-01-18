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Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕАЭС
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    Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕАЭС

    11:55  18 Января 2018
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    Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕАЭС

    Москва, 18 января. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ряд стран СНГ могли бы стать наблюдателями при Евразийском экономическом союзе. Как отметил российский лидер, ЕАЭС должен стремиться к более тесному сотрудничеству с другими государствами.

    «Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕАЭС», — говорится в обращении Путина к лидерам стран ЕАЭС.

    Подчеркивая важность взаимодействия ЕАЭС с другими странами и объединениями, президент РФ напомнил, что с 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом. Путин отметил, что в настоящее время переговоры о создании аналогичных зон ведутся с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром, и выразил надежду, что они завершатся с позитивным результатом.

    Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ЕАЭС

    «Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР», — добавил российский лидер.

    Обращение Владимира Путина к главам государств, входящих в ЕАЭС, было сделано в связи с принятием Россией председательства в Союзе. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал страны ЕАЭС ускорить развитие цифровой экономики.

    Владимир Путин. Биография. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #снг #еаэс
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