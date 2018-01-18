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Выборы 2018
Росгвардия жестко ответит на любые провокации во время выборов президента РФ
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    Росгвардия жестко ответит на любые провокации во время выборов президента РФ

    12:05  18 Января 2018
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    Росгвардия жестко ответит на любые провокации во время выборов президента РФ

    Москва, 18 января. Бойцы Росгвардии ответят на любые провокации во время предстоящих выборов президента жестко, но в рамках закона. Об этом рассказал замначальника Главного управления по охране общественного порядка Алексей Зинин.  

    «Мы всегда ожидаем и готовимся к внештатным событиям, и если такое будет происходить, мы к этому будем готовы и будем действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства», — цитирует Зинина РИА Новости.

    Он также подчеркнул, что Росгвардия следит за ситуацией и координирует свои действия, а также обменивается информацией с другими правоохранительными структурами. 

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил поручить бойцам Росгвардии охрану глав регионов РФ. 

    Росгвардия жестко ответит на любые провокации во время выборов президента РФ

    Отметим, очередные выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта текущего года. Избирательная кампания находится в самом разгаре. Как неоднократно подчеркивал российский лидер Владимир Путин, очень важно, чтобы и предвыборная кампания, и сам единый день голосования прошли в строгом соответствии с законодательством РФ.  

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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