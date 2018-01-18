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Гитарист «Чайф» заявил о пагубном влиянии Шнурова на рок-музыку
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    Гитарист «Чайф» заявил о пагубном влиянии Шнурова на рок-музыку

    11:51  18 Января 2018
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    Гитарист «Чайф» заявил о пагубном влиянии Шнурова на рок-музыку

    Москва, 18 января. Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов выступил с критикой в адрес творчества лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, которая, по мнению уральского артиста, пагубно влияет на современную рок-музыку.

    По мнению Бегунова, Шнуров сузил границы русского рока до мата и рингтона. Музыкант отметил, что мир сильно изменился, пишет Infox.ru.

    «Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом  — он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона, — рассказал он в эфире латвийской радиостанции Baltkom. — Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант  — рингтон. Не хорошо это, не хорошо».

    Гитарист «Чайф» заявил о пагубном влиянии Шнурова на рок-музыку

    Однако Бегунов констатировал, что слухи о том, что рок-музыка в России умерла, являются преувеличенными.

    «Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла, — приводит его слова «Ридус». — Не знаю, по-моему нормально все».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #музыка #шнуров #критика #чайф #рок-музыка #рингтон #бегунов
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