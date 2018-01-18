Гитарист «Чайф» заявил о пагубном влиянии Шнурова на рок-музыку

Москва, 18 января. Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов выступил с критикой в адрес творчества лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, которая, по мнению уральского артиста, пагубно влияет на современную рок-музыку.

По мнению Бегунова, Шнуров сузил границы русского рока до мата и рингтона. Музыкант отметил, что мир сильно изменился, пишет Infox.ru.

«Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом — он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона, — рассказал он в эфире латвийской радиостанции Baltkom. — Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо».

Однако Бегунов констатировал, что слухи о том, что рок-музыка в России умерла, являются преувеличенными.