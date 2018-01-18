ВВС Британии заявили о нанесении авиаударов по объектам ИГ в Сирии

Лондон, 18 января. Британские ВВС впервые за время сирийского конфликта провели бомбардировку объектов «Исламского государства»1.

Министерство обороны Великобритании сообщило о нанесении авиаударов по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке провинции Дейр-эз-Зор, пишет арабское информационное агентство «Аль-Масдар».

По заявлению главы британского военного ведомства Гэвина Уильямсона, атака была осуществлена из соображений безопасности страны, так как террористы угрожают всему миру. Отмечается, что позиции «Халифата» атаковали беспилотные летательные аппараты Reaper, Typhon и Tornado.

По сообщению экспертов, авиаудар был нанесен по остаткам боевиков «Исламского государства» в пустынных районах восточного Дейр-эз-Зора, так как после поражения в Сирии игиловцы не имеют серьезных баз и не в состоянии установить контроль над крупными поселениями.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС России выполнили основную задачу по разгрому «Исламского государства» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.