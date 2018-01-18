Выборы-2018: глава парламента Крыма ушел в отпуск для работы в штабе поддержки Путина

Симферополь, 18 января. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что решил отправиться в отпуск до конца марта за собственные средства, чтобы сконцентрироваться на работе регионального штаба общественной поддержки кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.

Он подчеркнул, что приложит все свои силы для работы в штабе поддержки Путина.

«Я для себя принял решение совершенно на общественных началах участвовать в выборном процессе на весь период выборов президента России. Я ушел в отпуск до конца марта за свой счет», — передает РИА Новости слова Константинова.

Официальное открытие штаба прошло в четверг в Симферополе. В состав штаба вошли доктора, представители СМИ, ветераны, активисты и общественники.

Очередные выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с РФ в марте 2014 года.

Напомним, в декабре 2017 года Владимир Путин заявил, что решил участвовать в мартовских выборах президента в 2018 году.

Ранее сообщалось, что более миллиона подписей собрано в поддержку действующего главы государства на выборах-2018.

Владимир Путин. Биография