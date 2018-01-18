Путин призвал страны ЕАЭС ускорить развитие цифровой экономики

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза ускорить развитие цифровой экономики, а также активнее внедрять высокие технологии в промышленность, госуправление и другие сферы.

Об этом говорится в обращении российского лидера к главам стран ЕАЭС в связи с принятием РФ председательства в Союзе с 1 января 2018 года.

«Считаем необходимым ускорить реализацию общей «цифровой повестки» Союза. Координировать действия по развитию «интернет-экономики», формированию общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты», — говорится в документе.

Также в своем обращении Путин подчеркнул важность запуска совместных конкурентоспособных, инновационных и наукоемких производств странами-членами ЕАЭС.

Документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Напомним, во время большой пресс-конференции в декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что государства ЕАЭС движутся в нужном направлении, а структура товарооборота в рамках Союза меняется в лучшую сторону.