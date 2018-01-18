Звезда шоу «Битва экстрасенсов» внезапно скончался в Воронеже
Воронеж, 18 января. Сегодня стало известно, что в Воронеже скончался участник десятого сезона популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Константин Ямпольский. Воронежский «черный маг, экстрасенс и парапсихолог» умер в возрасте 33 лет.
О смерти Константина, который в последние годы работал в московском центре парапсихологии «Левиафан» на должности «Верховного жреца», оказывая услуги в области любовной магии, сообщили его сокурсники по театральному факультету Воронежского государственного института искусств, сообщают «Дни.ру».
У получившего некоторую популярность в ходе десятого сезона шоу «Битва экстрасенсов» не осталось родственников, поэтому его сокурсники взяли на себя заботы о его похоронах и объявили сбор средств для достойного захоронения.
«Просим вас проявить милосердие и принять участие в организации церемонии прощания и похорон человека, учившегося с нами на одном факультете», — приводит телеканал «Подмосковье 360°» заявление сокурсников Ямпольского на театральном факультете.