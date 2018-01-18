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Смертники ИГИЛ атаковали курдов SDF на юге провинции Хасака
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    Смертники ИГИЛ атаковали курдов SDF на юге провинции Хасака

    11:41  18 Января 2018
    475

    Смертники ИГИЛ атаковали курдов SDF на юге провинции Хасака

    Хасака, 18 января. Два смертника «Исламского государства»1 атаковали позиции курдского ополчения на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор.

    Источники в провинции Хасака сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) провели сразу две атаки смертников на позиции курдского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Нападению подверглись подразделения, базирующиеся на юге региона. В данной местности все еще действуют разрозненные отряды «Халифата». Отмечается, что террористы также проникают в Хасаку из северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, которая формально контролируется проамериканскими курдами, однако в пустынных районах до сих пор скрываются порядка тысячи игиловцев.

    Результатом атаки смертников стало уничтожение пикапа, оснащенного крупнокалиберным пулеметом, а также бульдозера, предназначенного для разбора завалов. При взрыве «джихад-мобилей» погибло не менее 20 курдских ополченцев, сообщает источник.

    Смертники ИГИЛ атаковали курдов SDF на юге провинции Хасака

    Смертники ИГИЛ атаковали курдов SDF на юге провинции Хасака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #хасака
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