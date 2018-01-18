Смертники ИГИЛ атаковали курдов SDF на юге провинции Хасака

Хасака, 18 января. Два смертника «Исламского государства»1 атаковали позиции курдского ополчения на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор.

Источники в провинции Хасака сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) провели сразу две атаки смертников на позиции курдского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Нападению подверглись подразделения, базирующиеся на юге региона. В данной местности все еще действуют разрозненные отряды «Халифата». Отмечается, что террористы также проникают в Хасаку из северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, которая формально контролируется проамериканскими курдами, однако в пустынных районах до сих пор скрываются порядка тысячи игиловцев.

Результатом атаки смертников стало уничтожение пикапа, оснащенного крупнокалиберным пулеметом, а также бульдозера, предназначенного для разбора завалов. При взрыве «джихад-мобилей» погибло не менее 20 курдских ополченцев, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.