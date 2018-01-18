Космонавт Сергей Крикалев: Только Путин способен обеспечить надежную программу развития РФ

Советский и российский космонавт, первый заместитель генерального директора ФГУП «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» по пилотируемым программам, первый Герой России Сергей Крикалев второй раз стал доверенным лицом Владимира Путина. Легендарный космонавт, который провел в космосе в общей сложности 803 суток 09 часов 42 минут считает, что только Владимир Путин способен сейчас обеспечить надежную программу развития. О том, как начала развиваться космонавтика во время правления действующего Президента и почему необходимо пойти на выборы Сергей Крикалев рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

— Ко мне обратились с просьбой войти в состав доверенных лиц. И я с удовольствием на это согласился, потому что я считаю, что если Путин возглавит страну в этот непростой период, то у нас будет наиболее надежная, устойчивая дальнейшая программа развития. Ситуация сейчас непростая. Должен быть достаточно опытный и достаточно сильный человек, который мог бы возглавить страну в этот непростой период.

— Вы успели застать и советскую космонавтику и развал 90-х, и нулевые — есть ли какой-то прогресс за последние годы?

— На самом деле все развивается волнами. Но действительно был период времени, когда и тяжелый момент был с кадрами — 90-е, начало нулевых. Народ разбегался из космонавтики. Даже многие преданные этому делу люди со слезами уходили — говорили, что я хотел бы работать в космонавтике, но вынужден кормить свою семью. Это было в 90-х. А сейчас у людей, работающих в космонавтике, есть возможность содержать свои семьи. Сейчас появилась возможность «омолаживать» кадры. В 90-е года финансирование научных программ космических исследований было такое, что еле концы с концами сводили. А, начиная с 2007 года, выделяются хорошие деньги на космические эксперименты. Да, позитив виден наглядный. Почему я и считаю, что сохранение этого тренда было бы хорошо.

— Сейчас есть определенные люди, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов и теперь они призывают всех бойкотировать выборы. Почему вы считаете, что необходимо придти на выборы и проголосовать?

— Выборы обязательно должны быть. И люди должны сделать свой выбор. Если кому-то не повезло, кто-то неправильно оформил свои документы — это не повод всем запретить выборы. Максимальное количество людей должно принимать в них участие. А что касается граждан — они должны возможность это сделать, свою волю выразить. Страна не может остаться в «раздраенном» положении. В тяжелое время «раздергать страну и промышленность будут, поэтому должен быть сильный человек, который это может предотвратить. А если у нас начнется непонятное безвластие, как это было после Февральской революции, когда все говорят, что надо делать, но никто ничего не делает — это вариант к распаду страны. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Поэтому выборы должны быть. Все должно быть открыто и честно. Чем большее количество людей примет участие в выборах — тем лучше, потому что каждый будет чувствовать свою ответственность за то, что происходит в стране.