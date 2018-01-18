Роскошный туалет для преподавателей с позолотой и мрамором появился в уральском вузе

Москва, 18 января. После ремонта в Уральском государственном экономическом университете появилась уборная, украшенная позолоченными элементами и мрамором.

Туалет находится на третьем этаже, где расположены кабинеты проректоров вуза. Предполагается, что отремонтированной уборной будет пользоваться руководство учебного заведения.

Туалетная комната вуза оснащена огромным зеркалом с цитатами актрисы Софи Лорен, украшена дорогой плиткой, изящными светильниками и позолоченной лепниной на потолке. На стенах уборной висят картины из камня, а на подоконнике разложены мягкие пуфики, пишет URA.RU.

Выпускники УрГЭУ подарили альма-матер туалет с мрамором и позолотойhttps://t.co/s1N1CerjQM pic.twitter.com/eGMFEt1jD6 — NGZT.ru | Новости Екатеринбурга (@NGZTru) January 18, 2018

Снимки отремонтированного туалета распространились в соцсетях, однако большинству пользователей роскошный интерьер по вкусу не пришелся. Как уточнили в вузе «Нашей газете», уборная стала новогодним подарком университету от выпускников.