Жириновский: На Западе нас не ждут, надо искать друзей на Юге

Лидер ЛДПР, один из старейших депутатов Государственной думы, уже шестикратный претендент на пост президента Российской Федерации Владимир Жириновский остается верен себе — его цель восстановить дороги, больницы, школы и упразднить уголовные статьи по «возбуждению ненависти либо вражды, а равно человеческого достоинства. Жириновский уверен, что это «антирусская» статья должна исчезнуть из уголовного кодекса. О том, почему он в очередной раз идет на выборы, о сравнении себя с главой США Дональдом Трампом и его основным конкурентом на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

— В этом году вам исполнится 72 года. Вы считаете, что это подходящий возраст для потенциального президента нашей страны?

— Примерно в этом возрасте победил Трамп, боролась за победу Клинтон. Не важно сколько тебе лет по паспорту, главное — сколько сил есть у тебя. У меня есть силы, чтобы навести порядок в стране.

— Это не первые ваши выборы, какие ошибки вы вынесли из своих предыдущих предвыборных программ?

— Надо больше внимания уделять региональному активу, стимулировать их на качественную работу.

— Если говорить об основных проблемах действующей власти – какие они, на ваш взгляд?

— Главная — все решения принимаются сверху. Казалось бы, надо больше доверять депутатам, но многие наши предложения не поддерживаются.

— Если вы станете президентом, грозит ли правительству полная смена?

— И в нынешнем правительстве есть немало талантливых министров, но по закону новый президент набирает новую команду. У нас немало кандидатов, готовых приступить к серьезной работе, надо посмотреть внимательно регионы. Наша земля богата талантами.

— В рамках своей предвыборной кампании вы предложили возродить женский бал в Москве. Вы считаете, таким образом удастся привлечь электорат?

— Нет. У меня все идет от души. Мы провели бал, мне понравилось, почему бы не повторить. Людям не хватает положительных эмоций, а бал — это всегда праздник.

— Какие первые указы вы подпишите?

— Вот мои первые семь указов: восстановить закрытые больницы, школы; реконструировать заброшенные дороги; снизить цены на продукты и лекарства; отменить политическую статью 282 УК РФ (антирусская статья) и статью 212 УК РФ (нарушение порядка организации митингов); защитить русский язык; всеобщая амнистия и гуманизация УК РФ; понизить тарифы в сфере ЖКХ; регулярно выдавать талоны малоимущим на бесплатное питание.

— Каким вы видите международной сотрудничество России в ближайшее время?

— Надо двигаться на Юг — там искать друзей, партнеров, взаимную экономическую выгоду. На Западе нас не ждут. Об этом я говорил почти 30 лет назад.

— Вы известны своими категоричными высказываниями… Это, на ваш взгляд, не помешает в президентской работе в случае победы на выборах?

— Посмотрите, как отреагировали на Дрогомиловском рынке в Москве, когда я туда приехал с инспекцией. Торговцы попрятались. Но я объяснил, что моя задача не напугать, а навести порядок и всей стране сделать мощный рывок вперед. Поэтому в каких-то вещах категоричность нужна.

— Кто ваш потенциальный избиратель?

— Если раньше это был мужчин средних лет, то сейчас наши избиратели из разных слоев общества, разного возраста и мужчины и женщины. Люди взрослеют, передают свою любовь к ЛДПР детям, внукам, армия сторонников ЛДПР растет. Если бы выборы были до конца прозрачными, то, наверняка, был бы второй тур, и вот там уже страна сделала свой выбор. Это было бы правильным. Когда-то мы к этому придем. Но почему бы не начать уже в 2018 году?

Выборы президента России пройдут 18 марта текущего года. Действующий президент страны Владимир Путин заявил об участии в них в качестве самовыдвиженца. Его штаб собрал уже более 1 миллиона подписей в поддержку Путина вместо необходимых 300 тысяч подписей.